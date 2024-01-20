نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين تنعي شقيقة الكينج محمد منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، الكينج محمد منير في وفاة شقيقته التي رحلت فجر اليوم، وجاء نص البيان كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".



تشييع جثمان الكينج محمد منير

وشيع جثمان شقيقة الكينج محمد منير من مسجد الحصرى بعد صلاة الظهر، وحرص على الحضور لمساندته الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفي بكرى ومحمود سعد والفنان شاندو.

انهيار محمد منير في صلاة جنازة شقيقته

وانهار محمد منير بعد وصوله بجوار جثمان شقيقته لمسجد الحصرى بأكتوبر، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة ظهر اليوم.

أحدث أعمال الكينج محمد منير

في سياق آخر، انتهى الكينج محمد منير مؤخرًا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان “أنا الذي”، ويتعاون فيها مع الفنان والملحن عصام كاريكا بعد 27 عامًا من أغنية “أنا عمر عيني”، والأغنية من كلمات باسم عادل وألحان أنور عمرو وتوزيع خالد محسب.

وتقول كلماتها: “أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحّر وقبّل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما اتعشيت بقى كده معقول؟!”.