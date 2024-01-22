نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. أنغام وتامر عاشور يلتقيان على مسرح أبوبكر سالم في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة أنغام، عن إحياء حفلتها الغنائية بتعاون مع المطرب تامر عاشور تحت عنوان "حوار غنائي"، ومن المقرر إقامتها يوم 25 يناير الجاري، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد مدينة الرياض وهو من تنظيم بنش مارك، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أنغام علي صفحتها الشخصية بوستر الدعائي للحفل، الذي تظهر عليه مع تامر عاشور، وعلقت عليه قائلا: "الأغاني اللي بتحبوها ممكن نتخيلها بشكل مختلف لما تسمعوها في حوار غنائي بيني وبين تامر عاشور. في انتظاركم يوم 25 يناير على مسرح أبو بكر سالم في حفلة مختلفة جدًا".

حفل تامر عاشور وأنغام

تعد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها الفنانان أنغام وتامر عاشور على خشبة المسرح خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن افتتحا مهرجان "صيف الكويت" في مايو الماضي وأدوا معًا أغنية "لوحة باهتة" أمام جماهير تجاوزت 5 آلاف شخص.

ومن المقرر أن تقدم المطرب أنغام أجمل أغانيها خلال الحفل الجديده منها والقديمة ومنها: "سيبك انت، خليني شوية معاك، لوحة باهتة، ياريتك فاهمني، بتوصلنا بتكسفني، حته ناقصة".

أغنية هيجيلي موجوع

ويذكر ان طرح المطرب تامر عاشور مؤخرا أغنية "هيجيلي موجوع" التي حققت نجاحا كبيرا ما يقرب من 6 مليون مشاهدة في أقل من 9 أيام من طرحها عبر قناة تامر الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية “هيجيلي موجوع” للمطرب تامر عاشور من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر،

كلمات أغنية هيجيلي موجوع

'هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة... ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش”.