مجدي عبد الحليم يكشف موقفًا محزنًا له مع محمد رمضان.. ويؤكد: "خلف وعده معايا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان مجدي عبد الحليم، عن علاقته بالفنان محمد رمضان، موضحًا أن الأخير وعده بالعمل سويًا ولكنه خلف بوعده، بجانب الكشف أمنيته في الفن.

وقال مجدي عبد الحليم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج المنسي، المذاع عبر شاشة قناة هي: “لا يوجد أحد يأخذ أجره في القطاع الخاص”.

وتابع: "كنت أعمل في فيلم الكنز مع محمد رمضان ووعدني أن أعمل معه مرة آخرى وخلف بوعده، أعتقد أنه نسى والزرق لله ومجدي ليس نكرة وموجود دائمًا ولن ننساه، إذا كان لنا نصيب نتقابل أنا ومحمد رمضان سنتتقابل".

كما كشف العمل المسرحي الذي تمنى المشاركة به، قائلًا: عملت مع الفنان سعيد صالح أفلام كانوا يسمونها أفلام المقاولات لا يعرفوا عمل مثلها حاليا، وعملت معه مسرح، وكان نفسي أعمل في مسرحية العيال كبرت.

أما عن أمنيته في الفن، فعلق مجدي عبد الحليم: كان نفسي أحقق النجومية ولم أحققها حتى الآن، الإنسان مفتقد ذكائه لكي يكون نجم، والمطبات كانت بسبب إنني أجبر خاطر ناس كثيرة ونسيت نفسي، والفن ليس به جبر خواطر".



