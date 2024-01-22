نجل موسيقار الأجيال: الراحل كان دائمًا يقول العقل أهم من الذكاء.. وهذه آخر أعماله قبل وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المهندس محمد محمد عبد الوهاب نجل موسيقار الأجيال خلال ظهوره ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON عن صندوق الذكريات وأقرب الأعمال لقلبه وغيرها من الأمور



وقال نجل عبد الوهاب:"الأحفاد كلهم متعلقين بجدهم كثيرًا ومش بيسمعوا غيره، حيث تستمع ياسمينا ابنتي وأبناء أشقائي أيضًا بأغاني عبدالوهاب وأعماله الفنية".



وأضاف: "لا يوجد شخص لدنيا استطاع دخول المجال الفني، لأن صعب شخص فينا يستطيع ياخد صوت موسيقار الاجيال، فهو لن يتكرر ولا يوجد له مثيل، ولكن أشقائي عصمت وعفت كانا يلعبا البيانو في إحدى الفترات".

نجل محمد عبد الوهاب: الراحل كان دائمًا يقول العقل أهم من الذكاء

وتابع:" محمد عبدالوهاب كان دائمًا يقول العقل أهم من الذكاء، لأن الأخير قد يخون الانسان أما العقل لا، وتعلمت منه درس مهم وهو كيف احترم وقتي، حيث كان الراحل يحترم وقته وكان دقيق جدًا ويقدم ساعته نصف ساعة حتى يصل في موعده".

وقال: "والدي كأب لم يكن هناك أجمل منه، وكان في نفس الوقت أخ وصديق ومعلم، ونحن خمسة أشقاء والموجودين حاليًا منه أربعة، بعد وفاة شقيقتنا عائشة".

وواصل: "أنا سعيد لأنني عشت مع والدي قدر كبير من الزمان، حيث توفى وأنا في عمر الـ 42 عام، وحاول أن يعلمني أمور كثيرة منها قوة الارادة وأن أكون عاقل جدًا مثله في كافة تصرفاته الحياتية اليومية منها كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام؟".

نجل محمد عبد الوهاب يكشف عن كواليس أغنية "من غير ليه"

واختتم:" قبل وفاة والدي كان يسجل أغنيته من غير ليه، حيث جلست معه في غرفته التي كانت بها أدواته الموسيقية واستمعت إلى الأغنية قبل صدورها، ولكني لا أحبها وذكرياتها وحشة معايا لأنها كانت في أخر ايامه وشعرت أنه كان سيموت وبالفعل كانت آخر أغنية يسجلها".

