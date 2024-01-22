نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد طرح فيلم Maidaan لأجاي ديفجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف موعد الطرح الخاص بفيلم أجاي ديفجان الجديد، والذي يطرحب عنوان Maidaan، ضمن أحدث الأعمال السينمائية المرتقبة في بوليوود.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد للنجم الهندي الكبير، تحدد موعد طرحه رسميًا في صالات العرض السينمائية في موسم عيد الفطر المقبل.

في الوقت نفسه، تم الكشف عنوان الفيلم السينمائي القادم لنجم بوليوود الكبير أجاي ديفجان، والذي ستشاركه في بطولته النجمة آر مادهافان.

فيلم Shaitaan

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد سيكو بعنوان Shaitaan، وتحدد موعد طرحه رسميًا للعرض في سينمات بوليوود بتاريخ 8 مارس المقبل.

وسبق أن تم الكشف تفاصيل جديدة تخص المشاريع السينمائية القادمة للنجم الهندي أجاي ديفجان، وخاصة الجزء الثاني من فيلم Raid 2.

ووفق انديا توداي، سيكون هناك جزء ثاني للفيلم الناجح الذي سبق وقدمه أجاي، وينطلق تصوير مشاهده قريبًا مع الكشف موعد طرحه للعرض في السينما.

ويقول الموقع أن الفيلم سيتم طرحه للعرض بتاريخ 15 نوفمبر من عام 2024 الجاري.

مشاركة كارينا كابور

وشاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع انديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير أجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين أجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم اكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الانجليزية لندن.