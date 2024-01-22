فن ومشاهير

أنغام وتامر عاشور يلتقيان للمرة الثانية على مسرح أبوبكر سالم في...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 09:31 صباحاً - أعلنت الفنانة أنغام، عن إحياء حفلتها الغنائية بتعاون مع المطرب تامر عاشور تحت عنوان "حوار غنائي"، ومن المقرر إقامتها يوم 25 يناير الجاري، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد مدينة الرياض وهو من تنظيم بنش مارك، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت أنغام علي صفحتها الشخصية بوستر الدعائي للحفل، الذي تظهر عليه مع تامر عاشور، وعلقت عليه قائلا: "الأغاني اللي بتحبوها ممكن نتخيلها بشكل مختلف لما تسمعوها في حوار غنائي بيني وبين تامر عاشور. في انتظاركم يوم 25 يناير على مسرح أبو بكر سالم في حفلة مختلفة جدًا".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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