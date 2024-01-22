أحمد الفيشاوي ينشر صورة من كواليس فيلمه الجديد ”بنقدر ظروفك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 09:31 صباحاً - كشف النجم أحمد الفيشاوي، مشاهد من كواليس فيلمه الجديد «بنقدر ظروفك».

ويواصل أحمد الفيشاوي حاليا، تصوير مشاهد فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي تشارك في بطولته الفنانة مي سليم، ومن إخراج أيمن مكرم.

ووضع أحمد الفيشاوي صورا من كواليس فيلم "بنقدر ظروفك"، تجمعه بالفنانة مي سليم، كما ظهر وهو ممسكًا كلبًا في يده ويقبله من فمه.

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة نسرين طافش، مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، أحمد شيبة، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، يوسف الأسدي، طاهر أبو ليلة، والعمل من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

وينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «عادل مش عادل» خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة العمل شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، والعمل من إخراج أحمد يسري.