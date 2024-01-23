نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من ألبوم "لحقت نفسي".. أصالة تستعد لطرح كليب "صندوق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أصالة، لطرح أحدث أغانيتها “صندوق”، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب، وروجت الشركة المنتجة روتانا للصوتيات والمرئيات للعمل.

ونشرت روتانا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، برومو فيديو كليب أغنية صندوق لأصالة مشوقة جمهور الفنانة، وعلقت عليه: “ترقبوا فيديو كليب صندوق، لأيقونة الشرق أصالة، من الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي، الخميس 25 يناير”.

وعلى صعيد آخر، حرصت النجمة أصالة، على إهداء جائزتها في حفل Joy Awards، لكل المطربات المحبات للموسيقى وخاصةً أنغام مؤكدة أنها تكن لها كل الاحترام والتقدير وأن هناك صداقتهما قوية وذكريات كثيرة تجمعهما، وجاء ذلك بعد أن تصالحا خلال الأيام الماضية.

وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية لها:" أهديت جائزتي لـ أنغام لأن إحنا ياما سهرنا للصبح مع بعض، وكمان أهديتها لها ولكل المناضلات والمكافحات والمحبات للموسيقى، والملتزمات به الكيان الكبير الفن اللي ما في أفضل منه".

تفاصيل تكريم أصالة في حفل "Joy Awards"



و تم تكريم أصالة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، بجائزة أفضل فنانة عن فئة الموسيقى، وسلمها الجائزة الفنان محمد عبده، وقالت أصالة نصري في كلمتها على مسرح Joy Awards:Joy Awards أعتبره نتاجًا للنهضة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وشملت كل أوجه الحياة، وأنا اتعلمت من السعودية أبدأ من أول وجديد، وأنا بدأت من أول موسم الرياض.