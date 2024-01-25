لأول مرة منذ طرحه في السينما.. الحريفة يحصد رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر أمس

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم "الحريفة" بطولة الفنان نور النبوي، أمس الأربعاء، أعلى إيراد له منذ طرحه في السينمات والتي بلغت نحو 3 ملايين و79 ألف جنيه، لتصبح إجمالي إيراداته بعد ثلاثة أسابيع عرض إلى 23 مليونا و599 ألف جنيه.

وجاء في المركز الثاني فيلم "الاسكندراني"، محققا 678 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد ثلاثة أسابيع عرض إلى 18 مليونا و536 ألف جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم "أبو نسب"، محققا 610 آلاف جنيه، ليصل بذلك إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 40 مليونا و621 ألف جنيه.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وآخرون، مع ظهور خاص لبيومى فؤاد وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يلتقي ماجد بمجموعة من زملائه الذين ينحدرون من بيئات مختلفة وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.