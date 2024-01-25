غدًا.. ساندي تطرح أغنيتها الجديدة "انت تقبل" عبر يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربه ساندي لطرح أغنية جديدة لها بعنوان "انت تقبل "وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية انت تقبل من كلمات منة القيعي ومن الحان عزيز الشافعي، ومن توزيع تميم.

يعتبر هذا العمل الغنائي هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي، حيث تعاون الثنائى في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحًا على منصات الموسيقى المختلفة، وهم "زي النهاردة" و"أحلي من الڤانيليا" و"ازيك النهاردة" و"الحالة الحالة"، و"بعد التان" و"الرعشة" و"اللولبية".

آخر أعمال ساندي الغنائية



يذكر أن آخر ألبومات ساندي يحمل اسم "اتنين في واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

آخر أعمال ساندي السينمائية



أما آخر أعمال ساندي في السينما، كانت من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "تاج" مع تامر حسني، دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد علي، سمر متولي، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخص.