نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند جوجل السعودية.. تعرف على مسيرة أنغام الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة أنغام تريند محركات بحث جوجل السعودية، نظرًا لظهورها بحفلها أمس السعودية وحصولها على الجنسية السعودية، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز محطاتها الفنية

معلومات عن أنغام

ولدت المطربة أنغام في الإسكندرية ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سببًا في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كانت تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيه والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية حققت نجاحًا باهرًا. أختها غير الشقيقة من الأب هي الفنانة الراحلة غنوة سليمان التي كانت تصغرها بـ 16 سنة.

عدد زيجاتها



تزوجت من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وأنجبت ابنها عمر،وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي وأنجبت ابنها عبد الرحمن،ثم تزوجت من أحمد عز وانفصلت منه، ثم تزوجت الموزع الموسيقي المصري أ٦حمد إبراهيم. وأعلنا انفصالهما رسميًا في 8 مارس 2020

تفوقت أنغام من العديد من الأعمال الفنية وتترات المسلسلات أبرزها فاتن أمل حربي، جمع سالم، حدوتة مرة، ممنوع الاقتراب أو التصوير، قلبي معي، في غمضة عين، حديث الصباح والمساء، وغيرها من الأعمال.

أهم الجوائز

نالت أنغام على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان القنوات الفضائية، وجائزة الموريكس دور كأفضل مطربة عربية، جائزة الديرجست كأفضل مطربة عربية وحصلت أيضا ًعلى تكريم بحفل الميما كأفضل مطربة عربية

وجائزة من الأمم المتحدة بيوم المراه العالمي، وتم تكريمها في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية ال 19 الذي أقيم في دار الأوبرا في القاهرة.

