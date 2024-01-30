غادة عبدالرازق تنتهي من تصوير نصف مشاهدها في "صيد العقارب"

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت النجمة غادة عبدالرازق من تصوير ما يقرب من نصف مشاهدها في مسلسلها الجديد "صيد العقارب" والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وتواصل غادة عبدالرازق تصوير باقي مشاهدها في اللوكيشن الخاص بالمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من اللوكيشنات الخارجية للانتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

الفنانة غادة عبدالرازق

قصة مسلسل "صيد العقارب"

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

يشارك في مسلسل "صيد العقارب"، مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمد علي رزق، منال سلامة، ميار الغيطي، مجدي بدر، عماد صفوت، سامية عاطف، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، صفاء جلال، سيمون، تأليف باهر دويدار، إخراج احمد حسن.

آخر أعمال غادة عبدالرازق في رمضان

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، في رمضان الماضي مسلسل تلت التلاتة، وشاركها البطولة، مي سليم، أحمد مجدي، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.