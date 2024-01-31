"النقطة العميا" تواصل نجاحها بحضور كبار الإعلام والفن

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل مسرحية “ النقطة العميا” نجاحها المستمر، وهذا ما أعلنه ونشره الفنان أحمد السلكاوي بطل المسرحية حيث نشر مجموعة صور تجمعه بزائرين المسرحية وهما كبار الإعلام والفن وأبرزهم الإعلامي خيري رمضان ومحمد بهجت وهاني كمال عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك معلقًا على الصور قائلًا:“ليلة عظيمه بحضور الإعلامي الكبير خيري رمضان والأستاذ الفاضل محمد بهجت والدكتور هاني كمال، الحمد لله”.

أبطال مسرحية “ النقطة العميا” وضيوفها

أبطال مسرحية النقطة العميا وضيوفها

أحمد السلكاوي وخيري رمضان

أبطال مسرحية “ النقطا العميا ”

يشارك في بطولة مسرحية" النقطة العميا" الفنان نور محمود لأول مرة والفنان أحمد السلكاوي والفنان حسام فياض والفنانة هايدي بركات والفنان أحمد عثمان والفنان عمر صلاح الدين والمسرحية من إخراج المخرج أحمد فؤاد.

النقطة العميا وطيب وأمير

ومن جانب آخر منافسة قوية تجمع بين مسرحيتين من إنتاج البيت الفني للمسرح وهم مسرحية “ النقطة العميا” ومسرحية “ طيب وأمير” والعامل المشترك الذي يجمع بينهم هو تواجد الفنان أحمد السلكاوي في العملين في آن واحد، واستطاع العملين تحقيق نجاحًا ساحقًا ومازالت المنافسة قوية بينهم.