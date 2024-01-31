انت الأن تتابع خبر تعرض عميد لفنانين اللبنانيين صلاح تيزاني لوعكة صحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير اعلامية أن الممثل اللبناني صلاح تيزاني والذي يلقب بعميد الفنانيين اللبنانيين، نُقل إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة بيروت بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية.



وقالت مصادر مقربة من عائلة تيزاني، إن الأخير عانى منذ أيام من إنفلونزا موسمية أدت إلى ارتفاع في درجة حرارته، وإصابته بالتهاب في الأوتار الصوتية.



ونقل موقع "فوشيا" عن مصادر مطلعة أن طبيبه المعالج قرر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم من المضاعفات التي يعاني منها وأثرت سلبا على صحته.



وأوضحت أنه تم وضع تيزاني في العناية المركزة لمراقبة وضعه الصحي عن كثب، نافية الأخبار التي انتشرت بأنه تعرض لجلطة دماغية .