نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا رئيس تكشف عن تفاصيل تواجدها في الموسم الرمضاني المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة رنا رئيس عن خوضها

الموسم الرمضاني القادم لعام 2024، كاشفة عن أنها ستتجه للكوميدي هذا العام.

وقالت رنا رئيس خلال تصريحات تليفزيونية، إنها ستشارك في سباق رمضان المقبل من خلال مسلسل يحمل إسم "للأذكياء فقط"، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشارك في بطولته كلًا من الفنان كريم عفيفي وحمدي الميرغني، تحت قيادة المخرج محمد حماقي.

أعمال تنتظرها رنا رئيس

جدير بالذكر إنه تنتظر رنا رئيس عرض مسلسل إنترفيو والذي من المقرر أن يعرض على منصة watch it الرقمية، وهو أولى بطولاتها المطلقة، ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد شباط، مونيكا ألفونس، حازم إيهاب، نور بدر، سارة نور، ميدو عادل، منة سماحة، خالد جواد، وغيرهم، والعمل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت، إنتاج شركة انترو ميديا.

‎ويتناول مسلسل إنترفيو الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي



آخر أعمال رنا رئيس



يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس هو مشاركتها مع النجمة إسعاد يونس فى فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، الذى يعرض خلال الوقت الحالي فر دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

وتدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه وماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.