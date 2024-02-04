نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| أشرف عبد الباقي: "جولة أخيرة" عودة قوية لأحمد السقا.. والمخرجة مريم أحمدي أثبتت كفاءتها في المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفنان أشرف عبد الباقي، الأسباب التي ساهمت في نجاح مسلسل ه الجديد "جولة أخيرة" للفنان أحمد السقا التي يتم عرضه حاليا عبر منصة VIP.

وأكد أشرف عبد الباقي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" أن نجاح المسلسل نتيجة دعم الإنتاج بتوفير جميع الوسائل للمخرج، سواء في التكلفة الإنتاجية، تصوير، ديكورات، وأماكن التصوير، إلى جانب المخرجة الماهرة مريم أحمدي التي أبدعت في التفاصيل، كانت هذه تجربتي الأولى معها، وأثبتت كفاءتها واحترافيتها الرفيعة كمخرجة موهوبة.

وأشاد بالكتابة المتميزة لأحمد ندا، مُشيرًا إلى تفاعلها الرائع بين الشخصيات وإدخال مفاجآت غير متوقعة، وأكد على الترشيح الجيد للأبطال، مشيرًا إلى تألق أحمد السقا بشكل جديد، وإبداع وشكل رائع لرشدي الشامي ومفاجآت مثيرة من علي صبحي الذي كان مفاجأة بالنسبة لنا جميعا وأسماء أبو اليزيد وصفاء الطوخي وحنان سليمان وسحر رامي، تأكيدًا على نجاح المسلسل، يظهر استيعاب جميع العناصر بشكل متميز.

وتحدث أشرف عبد الباقي عن تجربته في مسلسل "جولة أخيرة" مع الفنان أحمد السقا"، مشيرًا إلى أن علاقته مع السقا جميلة، حيث كانت هذه المرة الأولى التي يعمل فيها معه رسميًا، وسبق للفنان أن ظهر بجوار السقا كضيف في نهاية فيلم "رشة جريئة" وفي فيلم "علي جنب يا سطى" في مشهد واحد، ووصف السقا، بأنه شخص جميل جدًا وأعرب عن حبه له، لافتًا إلى أن الكثيرون يحبونه كثيرًا في الوسط الفني، ويعتبر مسلسل "جولة أخيرة" يشهد عودة قوية له، بدور مختلف وشكل جديد.

أحداث جولة أخيرة

تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية، إلى قائمة أعمالها الأصلية، ليصبح أول عمل عربي للمنصة العالمية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل «جولة أخيرة» نخبة من نجوم الفن ومنهم: الفنان أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».