نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يوجه رسالة خاصة لجمهوره بعد وصوله لـ 30 مليون متابع عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد رمضان، مع جمهوره بوصوله لثلاثين مليون متابع عبر حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام " وذلك بنشره مقطع فيديو للجوائز أيضا التي حصل عليها من قبل.

https://www.instagram.com/reel/C25ycdyIg0d/?igsh=MWFyMmMwNDJldGxocw==

وظهر في الفيديو رمضان وهو يقوم بتصوير الجوائز التي حصل عليها ثم توجه بالشكر لمتابعيه

يستعد الفنان محمد رمضان وفريق عمل فيلمه الجديد "أسد أسود" لبدء التصوير، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، ويعتبر الفيلم هو أول تعاون يجمع بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب.

وقد انتهي المخرج محمد دياب من معاينة أماكن التصوير والتي حرص على إختيارها بعناية وخاصة أن الفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية معينة

ويبدأ محمد رمضان تصوير أولى مشاهد العمل في الفيوم خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يستكمل باقي مشاهد العمل في المملكة العربية السعودية، ليكون أول من يصور عمل فني فى مدينة نيوم.

أبطال العمل

ويشارك محمد رمضان بطولة فيلم أسد أسود، عدد من النجوم، أبرزهم شريف سلامة، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، وتأليف وإخراج محمد دياب

يتناول فيلم أسد أسود فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، والأحداث تدور في عام 1280 ميلادية، في حقبة المماليك.

والجدير بالذكر ان الفنان محمد رمضان قد حقق نجاحًا كبيرا في رمضان الماضي 2023، وتصدر محركات البحث على جوجل، من خلال مسلسل جعفر العمدة، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، وجوري بكر، والمسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.