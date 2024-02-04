نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على دور نسرين طافش في "السيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نسرين طافش لطرح فيلمها “ السيستم” برفقة الفنان طارق لطفي وأحمد الفيشاوي بالسينمات قريبا.

وتجسد نسرين طافش خلال الأحداث شخصية مرأة معقدة من العلاقات بسبب دخولها أكتر من تجربة فاشلة جعلتها تعاني.

وشاركت الفنانة نسرين طافش البرومو الرسمي لفيلمها الجديد السيستم، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكشفت نسرين طافش من خلال البرومو عن موعد عرض فيلم السيستم، حيث علقت قائلة: "لجميع السناجل، انتظرونا في فيلم السستم،ابتداءً من 7 فبراير في جميع دور العرض المصرية وقريبا في صالات السينما العربية، يا رب يعجبكم".

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقداتهم وتجاربهم السابقة

والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير

تعيش طافش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالين حيث تستعد لموسم رمضان 2024 بمشاركتها في مسلسل دون مقابل.

وكانت كشفت نسرين طافش عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل دون مقابل، المقرر عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2024.