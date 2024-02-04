انت الأن تتابع خبر رضوى الشربيني بإطلالة مختلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، جمهورها المتابع لبرنامجها "هي وبس"، بإطلالة مختلفة عن المعتاد، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات حول ما اذا كان شعرها طبيعيا أم مستعار.



وظهرت الشربيني عبر الشاشة في برنامجها المتخصص بالمرأة بقصة شعر مختلفة، أسهمت بتغيير شكلها بنسبة كبيرة.



وارتدت الإعلامية المصرية الفرو الأبيض، بالتزامن مع انشغالها بسؤال المشاركات في برنامجها عن رأيهن بإطلالتها المغايرة لما كانت عليه سابقاَ .



ونشرت الشربيني مقطع فيديو قصير عبر حسابها في منصة "إنستغرام" أرفقته بتعليق: أنا قلت اشمعنى.. التغيير حلو برضه يا رب يكون عجبكم.



واحتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد طفلتها تمارا، الذي وافق 20 كانون الأول(ديسمبر) الماضي.



وشاركت الشربيني حينها عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام" مجموعة صور لـ"تمارا" وشقيقتها "تيا" وأرفقتهم بتعليق وصفت فيه ابنتها بالشقية الحنونة قائلة: النهاردة عيد ميلاد المجرمة الصغيرة تمارا، الشقية والحنينة عليا أوي، واللي مطلعة عيني طول الوقت .