نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024..ناردين فرج تنضم لقائمة أبطال مسلسل "لحظة غضب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة ناردين فرج في السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "لحظة غضب"، وهو بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، وإخراج عبد العزيز النجار، وهو عمل مكون من 15 حلقة.



أحدث أعمال ناردين فرج



وفي سياق آخر، يعرض حاليًا ناردين فرج، مسلسل "بين السطور"، الذي يرصد أجواء غامضة للماضي في حياة مذيعة مشهور تطاردها ذكريات قصة حبها الأولى التي انتهت نهاية مؤلمة، في حين أن زواجها غير مستقر بسبب خلافها مع زوجها لإجراءها عملية إجهاض دون معرفته للحفاظ على مسيرتها المهنية كمذيعة مشهورة.



نجوم مسلسل بين السطور





يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.



آخر أعمال ناردين فرج



يذكر أن آخر أعمال ناردين فرج مسلسل "صوت وصورة " الذي حقق به نجاح كبير بشخصية المحامية، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى،فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى،أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدىالسباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.



أحداث مسلسل صوت وصورة

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضةعند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.