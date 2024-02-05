تايلور سويفت تحصد جائزة جرامي كأفضل ألبوم بوب صوتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 11:25 صباحاً - حصدت تايلور سويفت على جائزة أفضل ألبوم بوب صوتي عن ألبوم Midnights.

وبهذه الجائزة تكون سويفت قد تفوقت على منافسيها في نفس الفئة وهم؛ Chemistry لكيلي كلاركسون، Endless Summer Vacation لمايلي سايروس، Guts لأوليفيا رودريجو، وSubtract لإد شيران.

الجائزة هي رقم 13

وأكدت تايلور سويفت على هامش استلامها الجائزة أنها رقم 13 الذي يمثل لها رقم الحظ، ثم كشفت عن ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "The Tortured Poet's Department" والذي من المقرر له أن يصدر في 19 أبريل.

وقالت سويفت: "أريد أن أشكر أعضاء أكاديمية التسجيل على التصويت بهذه الطريقة. لكنني أعلم أن الطريقة التي صوتت بها أكاديمية التسجيل هي انعكاس مباشر لشغف الجماهير. لذلك أريد أن أشكر المعجبين من خلال إخباركم بسر كنت أخفيه عنكم طوال العامين الماضيين، وهو أن ألبومي الجديد سيصدر في 19 أبريل".

وأضافت: "إنه يسمى The Tortured Poet's Department أي قسم الشعراء المعذبين. سأذهب وأنشر الغلاف الآن خلف الكواليس. شكرًا لكم. أحبكم. شكرًا لكم".

آخر ألبومات تايلور سويفت

تم إصدار Midnights في أكتوبر 2022، وهو الألبوم الأصلي العاشر لسويفت وحقق نجاحات هائلة على قائمة Billboard Hot 100 مع أغنية "Anti-Hero" التي وصلت إلى المرتبة الأولى، بالإضافة إلى "Lavender Haze" و"Karma" اللتين وصلتا إلى المرتبة الثانية على الرسم البياني.

ووصلت الفنانة صاحبة الـ 6 ترشيحات في حفل توزيع جوائز جرامي 2024 في نسخته 66، ووقفت أمام المصورين على السجادة الحمراء قبل بدء العرض بدقيقة واحدة فقط. وقد كانت إطلالتها مثيرة ولافتة للنظر، فبغض النظر عن فستانها الأبيض الطويل والقفازات السوداء، كان من اللافت في إكسسواراتها هو ارتداؤها ساعة حول رقبتها.