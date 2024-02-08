المطرب أحمد جوهر: والدي من أشهر قارئي القرآن.. وأغنية هاتلي قلبك هي سبب شهرتي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب أحمد جوهر، تفاصيل بدياته الفنية وإلتحاقه بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتفاصيل اعتراض عائلته خاصة وأن من أشهر قارئي القرآن.

وقال أحمد جوهر في حواره مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": القاهرة إحنا بنسميها هوليوود الشرق، وهي اللي بتستوعب أي موهبة بدليل أن اللي بيجي من لبنان وسوريا وتونس والمغرب بيجي على القاهرة، يعني أنا عايش في الجنوب وصعيدي كنت خلصت الثانوية العامة وكان كل همي إني ارتبط بأكاديمية الفنون والمعهد العالي للموسيقى العربية، وكنت عايز أبقى دارس مزيكا وده كنت محظوظ فيه شوية، ومن حظي إني حضرت جيل الكاسيت.

وتابع: ولما دخلت المعهد العالي للموسيقى العربية، عميدة المعهد اختارتني في فرقة الإنشاد الديني مش في فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، لأنها شافت في صوتي شجن ديني لأني طبعًا قارئ الحمد لله قرآن، وتواشيح دينية وخدت فترة فيهم.

وأكد أحمد جوهر أن عائلته كانت معترضة على دخوله للمعهد العالي للموسيقى العربية، قائلًا: طبعًا كان في اعتراض على دخولي المعهد العالي للموسيقى العربية، أول حاجة لأني راجل صعيدي من الأقصر ومن أسرة دينية، وفوق المعبد ده جدنا أبو الحجاج الأقصري وده دليل على الجمال كله هناك، وإحنا اتربينا ومرتبطين أسريًا مع الشيخ محمد صديق المنشاوي والنقشبندي.

واستكمل: قطر الفن جه بسرعة، وبعد ما دخلت فرقة الإنشاد الديني ارتبط بـ أصدقاء ليا وعرفوني للفنان مجدي الحسيني عازف الأورج، وهو كان من أعظم عازفي الأورج عزف ورا أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وبعدين كنت معاه في فرقة جميلة أوي، وغنيت سهرة السبت في التلفزيون، ومن خلالها سمع صوتي المنتج الكبير أستاذ عاطف منتصر، ومضيت معاهم، وكان فيها عظماء مصر، ولكن مكنتش محظوظ فيها.

أحمد جوهر يتحدث عن أغنية هاتلي قلبك

وأوضح أحمد جوهر، أن أغنية هاتلي قلبك التي تعاون خلالها مع الفنان حميد الشاعري، هي سبب شهرته، قائلًا: الفترة دي كنت بتقابل مع حميد الشاعري، هو كان فاكر إني ليبي علشان شكلي وكنت بتكلم صعيدي، وهو كان فاكر كل الصعايدة لونهم أسمر، والحمد لله أول أغنية اللي هي هاتلي قلبك نجحت جدًا، وكانت موفقة جدًا وهي سبب شهرتي.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.