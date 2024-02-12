"لو بتخاف بلاش".. أفضل أفلام الخيال العلمي 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أفلام الخيال العلمي لعام 2024 تمثل نوعًا من الأفلام التي تستكشف مفاهيم خيالية، مثل السفر عبر الزمن، والذكاء الاصطناعي، والكائنات الفضائية، ورؤى المستقبل. تتميز هذه الأفلام بقدرتها على استعراض أفكار علمية أو فلسفية، في حين يكون لديها قدرة على تجاوز حدود المعرفة العلمية الحالية.

من خلال استكشاف أفلام الخيال العلمي لهذا العام، ستجد تنوعًا في المواضيع والمفاهيم المعروضة، حيث يمكن أن تأخذك في رحلات مذهلة إلى عوالم لم تخطر على بالك. ستجذبك هذه الأفلام بقصصها الملهمة والتحولات الرهيبة التي ترسم لك رؤى جديدة ومشوقة حول المستقبل وما وراء حدود الواقع المألوف.

أفلام خيال علمي 2024

ويختلف الناس في أذواقهم، ولا يمكن أن يتفق الكل على أهم أو أجمل أفلام خيال علمي أو إثارة أو دراما، لكن في خضم كل ذلك التردد والاختلاف هناك بعض الأفلام التي تحظى بقدر كبير من الإجماع، يعني ذلك أن هناك كذلك احتمالا جيدا أن تستمتع أنت كذلك بتلك الأفلام، في هذه المادة نعرض 10 منها في نطاق محدد وهو الخيال العلمي، لكن دعنا نتفق على عدة شروط في هذه القائمة: أولها أننا سنتجنَّب أفلام الأبطال الخارقين، وثانيها أننا سنتعمَّد التنوع بين الثيمات العلمية التي اعتمدت عليها تلك الأفلام، وأخيرا أنها ستكون ضمن أعلى تقييمات الجمهور والنقاد منذ بداية الألفية وحتى الآن.

أفلام خيال علمي 2024

Inception - أفلام الخيال العلمي 2024

وصدر عام 2010، من إخراج كريستوفر نولان وبطولة ليوناردو ديكابريو، الذي يقوم بدور لص محترف يسرق معلومات لسرية من عقول البعض عن طريق التسلل إلى العقل الباطن، قبل أن تُعرض عليه فرصة ليزرع فكرة في دماغ أحدهم بالطريقة نفسها، حبكة الفيلم ممتازة بالطبع، ورغم أنه يُصنف ضمن افلام الخيال العلمي فإنه قائم على عدد من النتائج العلمية الحقيقية، فمثلا في فبراير/شباط 2021، تمكَّن فريق بحثي دولي من التواصل مع 36 متطوعا أثناء نومهم، لتدريبهم على تذكُّر أحلامهم، ثم كيفية إدراك أنهم داخل الحلم وهم داخله بالفعل، في هذه الأثناء قاموا بإعطاء النائمين معلومات صوتية وسألوهم عنها، والمفاجأة أنهم أجابوا عنها وهم نائمون، لقد رأوها كمشاهد في الحلم.

أفلام الخيال العلمي 2024.. The Butterfly Effect

وصدر عام 2004حيث يجد إلبطل طريقة لتغيير حياته من خلال مراجعة دفتر يومياته، ليعود إلى ماضيه لمواقف بعينها واتخاذ قرارات اخرى تؤثر على كل حياته ه. يبني الفيلم نفسه على اصطلاح “أثر الفراشة” الذي توصل إليه الفيزيائي الأميركي إدوارد لورنز، حينما حاول أن يبني نموذجا حاسوبيا مكوَّنا من عدة معادلات رياضية تتوقّع أحوال الطقس، ليكتشف أنه في كل مرة يضع فيها البيانات نفسها بجهاز الحاسوب كان يحصل على نتائج مختلفة تماما عن المرة السابقة، فتكون النتيجة مثلا إما يوما مُشمسا مع نسيم خفيف، وإما إعصارا قويا مع أمطار كثيفة.

وبعد مراجعة النتائج، وجد لورنز أنه في معادلات المرحلة الأولى من النموذج الرياضي الخاص به كان قد قام ببعض التقريبات في الأرقام العشرية البعيدة، حيث تصور أن ذلك لن يؤثر كثيرا على النتائج النهائية، لكن النتيجة كانت مفاجئة، في تلك النقطة ظهر واحد من أهم المصطلحات في القرن العشرين وهو “الاعتماد الحساس على الظروف الابتدائية”، أي إن بعض المنظومات تعتمد بشكل كبير على الظروف الابتدائية الدقيقة لها، كانت تلك هي البداية الرسمية لما يمكن أن ندعوه “نظرية الفوضى”.

وإذا تحيلنا موضةع دهس لبحشرة والاثر الذي تركه لمجرد أنه دهسا، قتل الحشرة هو تغيُّر بسيط وغير محسوس للغاية في الظروف الابتدائية، لكن يمكنه أن يصنع فارقا عظيما في شكل العالم مستقبلا.

Children of Men - أفلام الخيال العلمي 2024

كما صدر هذا الفيلم في 2006، وفيه يفقد البشر خصوبتهم لسبب ما، وكل شيء يسير إلى نهاية جنسنا، أقل من مئة عام وسيموت الجميع، لكن يحدث فجأة أن تظهر تلك الفتاة التي لديها في بطنها طفلا، فكيف سيتقبل الناس هذا الحدث العظيم؟

في دراسة جديدة موسعة شملت عينات من كل قارات العالم تقريبا وصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، كشفت النتائج أن نسب خصوبة الرجال في طريقها للانخفاض، فخلال نحو 50 سنة مضت كان التراجع في تركيز الحيوانات المنوية لدى 57 ألف شخص من 53 دولة بمعدل 1.2% كل سنة،وهذا سيؤدي إلى نتائج مستقبلية جدا سلبية.

أفلام الخيال العلمي 2024 - Avatar

وتدور احواثه عندما يُرسَل أحد مشاة البحرية وهو مصاب بشلل نصفي إلى كوكب باندورا في مهمة محددة، لكنه يتمرد وينضم إلى سكان الكوكب الأصليين، ليخوضوا معا معركة أخيرة ضد البشر.

واحد من أفلام الكائنات الفضائية القليلة التي يكون البشر فيها هم الأشرار، والواقع أن علماء الفيزياء والفلك دائما ما يحذرون من حجم الفوضى المتوقع من محاولاتنا الإعلان عن وجودنا في هذا الكون التي بدأت قبل أكثر من نصف قرن حينما أرسل كارل ساجان لوحة عليها معلومات عن بني جنسنا وموضعنا في الكون مع إحدى المركبات الفضائية التي تتجه للخروج من النظام الشمسي، مَن يدري، ربما نكون الطيبين أو الأشرار، الأقوياء أو الضعفاء، ولكن حتى لحظة كتابة هذه الكلمات، لم يتمكَّن العلماء من رصد أية حياة عاقلة على كوكب آخر.

ماذا تعني أفلام ما قيل البشر؟ - أفلام الخيال العلمي 2024

وهي نوع من الأفلام التي تثير خيال المشاهدين وتجعلهم يفكرون في الكون الواسع. تقدم هذه الأفلام نظرة على احتمالات وجود حياة أخرى في الفضاء، وتستكشف الأخلاقيات المترتبة على الاتصال بحضارات أخرى

فيما يلي بعض الأمثلة على أفلام ما قيل البشر:

في هذه الأفلام الكلاسيكية، تتكاتف مجموعات متنوعة لمواجهة تحديات فريدة في عوالم فضائية غامضة: