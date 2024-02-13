"ظبط ساعتك" قائمة مسلسلات رمضان على قناة أون 2024



القاهرة - محمد ابراهيم - يتميز شهر رمضان، بأنه فرصة لعرض جميع النجوم مسلسلاتهم على القنوات الفضائية المختلفة ومن أهمها قناة أون دراما، حيث إنه ا تتميز بجودة عالية وانتشار واسع في جميع الدول العربية وتعرض عدد كبير من المسلسلات الرمضانية حصريا عبر شاشتها وكذلك البرامج كانت مختلفة التي يتابعها عدد كبير من الجمهور على مستوى الوطن العربي.

قائمة مسلسلات رمضان على قناة أون 2024

حمادة هلال ينقذ البشر من الشر والسبب المداح الجزء الرابع

مسلسل المداح بطوله الفنان حماده هلال ومن تأليف امين جلال ومن إخراج أحمد سمير وهو الجزء الرابع من سلسلة مسلسل المداح بعد نجاح الثلاث أجزاء الماضية.



غادة عبد الرازق تتاجر بسم العقارب

مسلسل صيد العقارب وهو بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي واحمد ماهر وهشام اسماعيل واحمد فهيم ومن تاليف باهر دويدر وإخراج أحمد حسن.



كريم عبد العزيز يقع في ورطة والسبب الحشاشين

مسلسل الحشاشين وهو من المسلسلات التي تعرض في رمضان 2024 والمسلسل يضم احداث كثيره وعشيقها بعد عرض البرومو الخاص به فإن المسلسل من بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجم فتحي عبد الوهاب واحمد عيد وإسلام جمال وميرنا نور الدين وغيرهم من النجوم.

كيفية ضبط تردد قناة أون دراما؟



قناة أون دراما إحدى القنوات المفتوحة التي يمكن أن تتابعها بشكل مجاني على القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط التردد 10853 ومعدل التر 27500 استقطاب القناة أفقي ومعدل التصحيح الخطأ يكون 6/ 5.

