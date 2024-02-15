رقم قياسي لنسب مشاهدات الإعلان التشويقي لـ Deadpool في أول 24 ساعة

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Deadpool And Wolverine في تحقيق رقم قياسي استثنائي في تاريخ مشاهدات إعلانات أفلام مارفل الجديدة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم الجديد حصد الإعلان التشويقي الأول له، نسب مشاهدات تقدر بـ 365 مليون مشاهدة متخطيًا أكثر إعلان تشويقي سابق في حصد نسب المشاهدة بأول 24 ساعة وهو إعلان فيلم Spider-Man: No Way Home.

طرح الإعلان التشويقي المنتظر للفيلم الجديد "ديدبول 3"، الذي يعتبر الفيلم الوحيد المقرر طرحه ضمن عالم مارفل السينمائي هذا العام.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي يعتبره عشاق عالم مارفل السينمائي، المنقذ للعالم السينمائي الشهير بعد سلسلة اخفاقات.

وكان قد قال المخرج ماثيو فون أن فيلم Deadpool 3 سيكون بمثابة طوق النجاة الذي سينقذ عالم أفلام مارفل الذي يعاني حاليًا من تراجع في الشعبية بقدر كبير.

ووفق ديد لاين، تحدث ماثيو فون في حوار جديد، عبر من خلاله عن تنبؤاته التي تخص الفيلم السينمائي المنتظر بشدة، ويشارك في بطولته رايان راينولدز وهيو جاكمان.

ختام التصوير

وكان قد أعلن النجم رايان راينولدز عن ختام تصوير مشاهد فيلمه الجديد Deadpool 3، عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع إنستجرام.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي نشرها راينولدز، ووجه من خلالها التحية لطاقم عمل الفيلم، والنجم هيو جاكمان الذي شارك في البطولة.

ذلك بعد أن ظهر النجم رايان راينولدز في لقطات تشويقية جديدة من موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3، ظهر خلالها بقصة شعر مختلفة عن اطلالة الشخصية المعهودة.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الجديدة من داخل موقع تصوير الفيلم، الذي يعتبر أهم عمل سينمائي منتظر من عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.

تحذير من التسريبات

وعلى عكس طبعه الفكاهي المعهود، كان قد لجأ رايان راينولدز لمخاطبة متابعيه بشكل جدي، للحد من انتشار اللقطات المسربة من داخل موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3.

ووفق موقع ديد لاين، قال راينولدز عبر خاصية ستوري، موجها حديثه للمتابعين، أن مشاهدة العمل السينمائي داخل السينما يزيد من فرصة الاستمتاع والمفاجأة.

وطالب راينولدز متابعيه، بالمساهمة في الحد من أزمة التسريبات للقطات من موقع التصوير.