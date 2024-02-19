رمضان 2024.. أبطال وقصة مسلسل "نقطة انتهى"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنتجة للمسلسل الرمضاني “نقطة انتهى” صباح أخوان، البوستر الرسمي للعمل الذي عرض من خلاله شخصيات أبطال العمل، عابد فهد وندى أبو فرحات وأنس طيارة، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وتصدر فهد وطيارة وندى بالإضافة إلى عادل كرم بوستر المسلسل الذي أنتجته شركة “صبّاح إخوان”، والعمل من تأليف فادي حسين، إخراج محمد عبد العزيز، ومن المقرر أن يتم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 على شاشة “mbc”.

أحداث مسلسل نقطة انتهى

ويدور مسلسل “نقطة انتهى” حول زوجين صيدليين هما فارس (عابد فهد) كارما (ندى أبو فرحات) يعيشان في بيروت. لكن فارس يرتكب خطأ لا يغتفر فيقع في فلك المافيات، ولا يتمكّن من الخروج منها. قبل أن يقرر وضع “نقطة انتهى” في حياته وفتح صفحة جديدة.

أبطال مسلسل نقطة انتهى

ومن بين النجوم الذي يشاركون في المسلسل أيضًا محسن غازي، وتيم محمد عبد العزيز من سوريا. إلى جانب النجوم اللبنانيين، خالد السيد، وجورج شلهوب، ووفاء طربيه، وبياريت قطريب، وغيرهم.



آخر أعمال عابد فهد

والجدير بالذكر آخر أعمال عابد فهد مسلسل النار بالنار،



وضم المسلسل مجموعة من النجوم وهم عابد فهد، جورج خباز طوني عيسى، زينة مكي، طارق تميم وتأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبدالعزيز.

أحداث مسلسل النار بالنار



تدور أحداث المسلسل حول العلاقة بين بيروت والشام، ويناقش المسلسل العنصرية التي يتعرض لها النازحين السوريين من اللبنانيين في لبنان، حيث يحكي المسلسل قصة سكان حارة لبنانية وعلاقاتهم مع اللاجئين السوريين الذين يلجأون إلى ذلك الحي للعيش فيه، ويناقش المسلسل القضايا المشتركة بين البلدين، ومن بينها احتجاز الودائع في المصارف اللبنانية.