نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وتُسلم جائزة الاستحقاق الكبرى للكاتبة القديرة سناء البيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل توزيع "جوائز الفنون" الدورة الخامسة 2024، والتي تُنظمها "مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون"، وذلك بمركز الجزيرة للفنون، بحضور المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس أمناء المؤسسة، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والأديب الكبير محمد سلماوي، أمين عام الجائزة وعضو مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، ونُخبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

حيث افتتحت وزيرة الثقافة، المعرض الجماعي لأعمال الشباب المشاركين والفائزين بالمسابقة في دورتها الخامسة، والتي اشتملت على تنويعات متعددة من الفنون التشكيلية المُعبرة عن أقسام الجائزة، وأشادت بالمستوى الإبداعي المتميز للشباب المشاركين والفائزين، ومدى العمق الفني الذي اتسمت به أعمالهم المشاركة والفائزة بفروع الجائزة المُختلفة، مؤكدة أن هذه الأعمال جسدت موهبة هؤلاء الشباب، وقدرتهم على طرح ومعالجة العديد من الرؤى الإبداعية المتنوعة.

كما ثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جهود التعاون القائمة مع مؤسسة الفنان فاروق حسني، إزاء المساهمة الجادة والبناءة لاحتضان مختلف التجارب الإبداعية المتميزة للشباب، واكتشاف قدراتهم ومواهبهم في المجالات المتعددة، بما يُحقق أحد محاور عمل الوزارة الرامية لتفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والارتقاء بالشأن الثقافي والفني بمصر، ويؤصل أهداف الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان.

كما حرصت وزيرة الثقافة، على تسليم جائزة الاستحقاق الكبرى، للفنانة التشكيلية والكاتبة القديرة سناء البيسي، -والتي وجهت الشكر-، للفنان فاروق حسني، على اختيارها من قِبل المؤسسة لمنحها جائزة الاستحقاق الكبرى، والتي اعتبرتها من أهم التكريمات التي حصلت عليها عبر مشوارها الطويل، كما وجهت البيسي، الشكر، لوزيرة الثقافة، لاهتمامها وحرصها على تسليمها الجائزة.

وخلال كلمة مُسجلة أُذيعت بالحفل، وجه الفنان فاروق حسني، الشكر، للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وللحضور، على الاهتمام بحضور حفل توزيع الجوائز، والذي يُمثل العيد السنوي لجهود المؤسسة، كما أبدى سعادته بإقامة هذا الاحتفال وسط هذه النخبة المتميزة من المبدعين والشخصيات المُهتمة بالفن والثقافة، وهنأ حسني، جميع الشباب المشاركين والفائزين بالمسابقة، متمنيًا للجميع تحقيق المزيد من التميز والإبداع في المجالات الثقافية والفنية المتعددة.

كما وجه المهندس نجيب ساويرس، الشكر لوزيرة الثقافة لاهتمامها وحرصها على حضور الحفل، ودعمها للشباب المبدعين، باعتبارهم الهدف المشترك لدى الجميع في منحهم آليات الدعم والمساندة والتشجيع من أجل الارتقاء بمستوياتهم الإبداعية المتميزة، وبما يعود بالنفع على المجتمع المصري، مُثمنًا جهود الفنان فاروق حسني، وحرصه الكبير، على إقامة مثل هذه الملتقيات الثقافية البناءة، والتي تستهدف الاهتمام بقدرات الشباب، واستثمار طاقاتهم الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون، والتي تُمثل ضمانة فاعلة لمحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة.

واستهل حفل توزيع الجوائز -والذي قدمته الإعلامية جاسمن طه ذكي-، بفيلم تسجيلي عن المؤسسة وأهدافها وفكرة إنشائها وبرامجها التطويرية المتعددة وأقسام الجائزة، وجاءت جوائز المسابقة كالآتي: جائزة التصوير الفوتوغرافي: فازت بالمركز الأول ودرع التكريم حنان محمد مأمون السعيد، وحصل على المركز الثاني إبراهيم محمد إبراهيم مصطفي كامل، وفازت بالمركز الثالث تسنيم أحمد محمد على.

أما جائزة النحت: فاز بالمركز الأول ودرع التكريم حسام مصطفى رمضان محمد، وبالمركز الثاني إبراهيم عوض محمد إبراهيم، والمركز الثالث جاء مناصفة بين كل من: مروة مجدي عيد عبد الغني، ومحمد سعيد محمد محمد المنسي.

وبجائزة العمارة: فاز بالمركز الأول مشاركة فردية، لجينة أحمد محمد علي، وحصولها على درع التكريم وشهادة تقدير، وفاز بالمركز الثاني مشاركة جماعية لكل من: محمد ناصر محمود حسن، نداء هانئ محبوب أحمد، عبد الرحمن عماد الدين رشاد إسماعيل، وبالمركز الثالث مشاركة فردية، محمد بدوي شحاتة بدوي، وبشهادة شكر وتقدير بمشاركة جماعية لكل من: يوسف محمد محمود عثمان، محمد أحمد زكي سيد، حسام جمال اليماني حامد.

وبجائزة النقد الفني التشكيلي: فازت بالمركز الأول سارة أحمد حسن عودة، وحصولها على درع التكريم وشهادة تقدير، كما فازت بالمركز الثاني شيماء سمير عبد المنعم عباس، وبالمركز الثالث شيماء محمود أحمد عبد الرحيم.

وبجائزة التصوير "الرسم": فاز بالمركز الأول ودرع التكريم أحمد صلاح عارف الجندي، وبالمركز الثاني خالد العجيزي فتح الله أحمد، وبالمركز الثالث شادي محمد حامد إبراهيم.