نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. حسن أبو الروس يكشف عن أول تجربة سينمائية له بمساعدة تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان حسن أبو الروس عن أول تجربة سينمائية له ويروى قصتها، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تامر حسني سبب ظهور حسن أبو الروس في السينما



ونشر صورة تجمعه بتامر حسني معلقًا:"متجمعين على كل حلو في السنين،

ناس كتير متعرفش أن أول ظهور ليا سينمائيًا كان مع تيمو في فيلم نور عيني من ١٤ سنة".



تامر حسني يحقق حلم حسن أبو الروس



واستكمل:" لما نجم الجيل كان عامل حفلة في الجامعة وأنا كنت بحبه جدًا وروحتله قولتله أنا نفسي أمثل وأغني وهو فعلًا أخدني أمثل وأغني معاه في فيلم نور عيني وإن شاء الله زي ما كان سبب في اكتشافي فبأذن الله مكملين ولسه عندي كتير هنكتشفه سوا خلال الفترة اللي جاية".



تامر حسني ري ستارت





أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.



آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني



كلمات أغنية 30 حياة





إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي