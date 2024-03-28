الفنان شريف حلمي يكشف عن أسوأ ذكرى في حياته (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان شريف حلمي، عن أسوأ ذكري في حياته، لافتا إلى أن ذكرى وفاة والدته تعد أبرز الذكريات التي تمثل له حزنا شديدا حيث لم يحضر وفاتها نظرا لحضوره تصوير مسلسل الحفار في باريس وكنت أتمنى أن ألقى عليها نظرة الوداع.

فيديو.. الفنان شريف حلمي يكشف عن أسوأ ذكرى في حياته

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسعد ذكرى في حياتي تعود إلى كتابتي لمسلسل الأخوة أعداء وسفري إلى الصين لتصوير العمل كأول عمل مصري يصور في الصين.

وتابع الفنان شريف حلمي: "كنت طفل طيب ومدلل لأني كنت آخر العنقود، وأمي صاحبة الفضل عليا في حياتي، ودعمتني كثيرا في مجال التمثيل، معقبا: "أنا رعاية أمي وزي ما بيقولوا أنا ابن أمي".