نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المشاكل تزداد في حياة أحمد العوضي ودينا فؤاد.. أبرز أحداث الحلقة ١٧ من مسلسل "حق عرب " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة ١٧ من مسلسل “ حق عرب” حول براءة حنان مما نسب إليه بعد تقرير الطب الشرعي بالإضافة إلي أقوال البنات التي قامت الشرطة بالقبض عليهن وأنهم لم يروها من قبل.

و ننتقل إلي مشهد آخر وهو ذهاب رباح إلي محسن ويقوم بضربه وذلك بعد إتفاق محسن وعرب على تضليل رباح وأخذ فلوسه.

و نعود إلي حنان التي ينتظر الغرباوي والدها وعبد ربه ويخبرها أن عرب لم يأتي إليها حتي يقوم بالاطمئنان عليها، ويعود الجميع إلي المغربيلان ويتحدث عبد ربه بصوت عالي ويقوم بتبرأ حنان مما نسب إليها ويقف الجميع يستمع إليه ومن بينهم عرب.

و في منزل محسن يذهب سيحة إليه حتي يقوم بمصالحته على عرب ولكن يجده مليئ بالدم وفاقد الوعي ويقوم بنقله على الفور إلي المستشفي ويهتف إلي عرب و هو يقف مع صباح الجياش وتحاول إقناعه أن يعود إلي العمل مع عبد ربه مرة أخرى.

و في منزل حنان يذهب عبد ربه إلي حنان ويجدد طلب الزواج وبعطيها مهلة ٢٤ ساعة بأن تحدد موعد كتب الكتاب.

و يذهب عرب إلي محسن في المستشفى ويقوم بمصالحته وبعده أنه سيأخذ حقه من رباح ويقرر عرب أن ينهي الشراكة بين الجياشين ورباح.

حق عرب

ثم يذهب عرب إلي حنان ويتحدث معها ويخبرها أنها ملكه فقط وليس ملك شخص آخر وأنه يحبه.

و في المشهد الأخير تذهب سميحة وجمال إلي عبد ربه ويخبره بخيانة صباح مع عرب.

مواعيد مسلسل “حق عرب”

وعرض المسلسل ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة ٩ مساءً و الساعة ١٢ صباحًا،و المسلسل يتكون من ٣٠ حلقة.

القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب”

ويتم عرض المسلسل عبر هذه القنوات:-

قناة on dream الساعة ٩ مساءً.

و قناة on الساعة ١٢ صباحًا.

أبطال مسلسل “ حق عرب "

يشارك في بطولة مسلسل “ حق عرب ” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، و الفنان أحمد صيام، و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل