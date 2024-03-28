غدًا.. وتريات الإسكندرية في سهرة رمضانية بسيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن الأنشطة الرمضانية للثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محي الدين ومشاركة العازفين مايا الرمالي، ميراي أشرف (فيولينة)، ماجي مجدي (فيولا)، أحمد عبد الحكيم (تشيللو) وذلك في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة 29 مارس علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

افتتاحية للأوركسترا الوتري

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة افتتاحية للآوركسترا الوتري، كونشرتو الفيولا والوتريات لـ جورج فيليب تيليمان، كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا الوتري لـ أنطونيو فيفالدي، كونشيرتو للتشيللو والوتريات لـ بوكيرينى.

نبذة عن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

الاحتفال بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت احتفال بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية ".



وتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات النهر الخالد الشهيرة منها:" مضناك، القريب منك بعيد، ماليش امل، سكن الليل ،فاتت جنبنا، إيه انكتب لي، هان الود، أنده عليك، كنت فين، لأ مش أنا اللى أبكي، فكروني"، إلى جانب بانوراما موسيقية من ألحان الراحل وغيرها، أداء كل من: محمد مصطفي، ياسمين محمد، ندي غالب، أيمن مصطفى، كريم زيدان، هبة إسماعيل، مصطفي سعد، مروه حمدي.