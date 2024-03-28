بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات أحمد عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان أحمد عبدالعزيز، محركات البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد ظهوره في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع على شاشة القاهرة والناس، وتحدث عن حياته الفنية وأبرز الشخصيات الذي يتمنى تقديمها.

الفن من وجهة نظر أحمد عبدالعزيز

أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أنه يرى أن الفن غدار ولم يقوم بعمل بيزنس خاص به تحسبا لأي لحظة غدر من الفن، قائلًا: "الفن غدار ومفكرتش اعمل بيزنس خاص ومقصدش بموضوع الفن غدار أنه مرتبط بالناحية المادية فقط ولكن المادية والفنية والفن غدار عمومًا".

وتابع:" العمر يمر وقرأت مسرحيات كثيرة وقدمت بعضها لشخصيات تتكلم عن الفنان الذي كان ملئ السمع والبصر ثم ابتعدت عنه الاضواء ومن الأكثر شهرة لفنان راح عليه الزمن".

سلبيات مهنة التمثيل

واستكمل: "مهنة التمثيل بتعمل كده في معظم الأحوال، ومن الناحية المادية برضو غدار وأنا طول الوقت عمري ما كان عندي إصرار عمل بيزنس خاص وأجيب له وقت منين والشغل كان واخد كل الوقت، وبُعدي عن الشاشة فترة مكنتش كبيرة قوي وكان لأسباب كتير".

أحمد عبد العزيز يكشف عن ترتيب اسمه في التترات

وتحدث أحمد عبدالعزيز عن كتابة أسماء الفنانين في التترات، قائلًا: "أفضل دائمًا كتابة أسماء الفنانين الكبار والسيدات ‏أولًا في التترات، ولم اهتم بترتيب اسمي "‎.‎

وضرب أحمد عبد العزيز مثالًا بمسلسل “السيرة الهلالية” حيث لعب دور أبو زيد الهلالي وشارك فيه الفنان ‏الراحل يوسف شعبان، قائلًا:“المخرج ممدوح الليثي تحدث معي وقال إن الأستاذ يوسف يريد أن ‏يكتب اسمه أولا، فقلت له: عادي فين المشكلة، أستاذ يوسف نجم كبير وكان بيمثل قبل أن أولد، ‏وعندما كنت أكون في عمل مع فنان مثل عبد الله غيث، من غير المعقول أن أتشاجر على ترتيب ‏اسمي”.‏

رسالة مؤثرة من أحمد عبد العزيز للفنان الراحل مصطفى درويش

كما وجه الفنان أحمد عبد العزيز رسالة مؤثرة للفنان مصطفي درويش قائلا: "ازاي مات مصطفى درويش ؟.. مكانش ابن موت".

وأكد أحمد عبد العزيز أنه قد التقي بمصطفى في مسلسل سره الباتع، وكان نشيطًا، وبداخله فنان كبير ومجتهد وجاد، ومحب لعمله ولبلده بشكل كبير، ويبذل كل طاقته لعمله ولوطنه، ويقوم بأعمال خيرية كثيرة.

أمنية أحمد عبد العزيز لتجسيد شخصيات من التاريخ

كما أعرب الفنان أحمد عبد العزيز، عن أمنيته تجسيد شخصية الدكتور طه حسين كشخصية تاريخية، قائلًا: "لو هاختار اجسد شخصية تاريخية اختار الدكتور طه حسين، وأحمد زكي عملها ببراعة وهو يصعب أي شخصية عملها على أي حد لكن في الحقيقة هو يستفز أي فنان يعمل الشخصية".

وأضاف أحمد عبد العزيز، أنه بصرف النظر عن أداء أحمد زكي الرائع في المسلسل وإخراج يحيى العلمي وتعبيره عن شخصية طه حسين العمل كان حاجة رائعة وهو أيضًا مغرم بالأديب طه حسين منذ طفولته ودراستهم لكتاب الأيام.

وتابع: "لو اتعرض عليا شخصيات تاريخية تانية هافكر فيها والشخصيات كتير والتاريخ مليان شخصيات، وكنت أحب العب شخصية حسن الصباح زي اللي في مسلسل الحشاشين، وهي شخصية تاريخية تشدني من زمان منذ قراءتي عن جماعة الحشاشين وقلعة آلموت وأداء كريم عبد العزيز للشخصية جميل وواصل ببساطة".