نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعلم" يتصدر قائمة مسلسلات المتحدة الأكثر متابعة في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "المعلم" للفنان مصطفى شعبان قائمة المسلسلات الأكثر متابعة ضمن مسلسلات "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" خلال الموسم الرمضاني الحالي.

واحتل مسلسل "المعلم" تريند "إكس" و"جوجل" في مصر وعدد من الدول العربية، كما ظهر ضمن قائمة التريند العالمي والأكثر بحثا على فيس بوك خلال الأيام الماضية بعد عرض ١٨ حلقة من المسلسل.

وأشاد الجمهور بالحبكة الدرامية للمسلسل وتسارع الأحداث، معتبرين أنه أحد أهم مسلسلات الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وكالعادة حظى أداء الفنان مصطفى شعبان على إشادة واسعة وإتقانه لدور "المعلم" خلال المسلسل.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان شارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل "بابا المجال". مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف، تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع.