نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سموحة وزد اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل نادي سموحة نظيره زد وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة سموحة وزد في الدوري

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة، من 20 مباراة حقق فيهم الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 5 مباريات.

بينما يحتل زد المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 21 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وتنطلق المباراة السبت المقبل الموافق الحادي عشر في السابعة مساء بتوقيت مساء مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد غزل الإسكندرية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.