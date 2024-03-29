نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سرقة البنك محمد إمام في ورطة.. مسلسل "كوبرا" الحلقة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أحداث الحلقة 2 من مسلسل «كوبرا» بإخبار سيكا أن الشرطة قبضت على أخته سماح بسبب إيصالات الأمانة، يذهب كوبرا للمعلم شيخون ليطلب منه الأموال ولكن يوافق بشرط أن يذهب مع رجاله لسرقة بنك.

ويذهب كوبرا مع سيكا لسرقة شيخون ولكن يدخل رجالة شيخون ويريه فيديو من كاميرات المراقبة توثق سرقته ليجبره أن يذهب مع رجاله لسرقة البنك ليوافق كوبرا.

يتفق حربي مع رجاله أن يقتلوا كوبرا ويخبروا شيخون أنه هرب وأخذ الأموال ليحاول قتله لكن يستطيع كوبرا أن يتخلص منهم قبل أن يقتلوه، يذهب حربي ويخبر شيخون أن كوبرا غدر بهم ليتصل شيخون بـ كوبرا ويأمره أن يعيد له «الهارد» الذي كان في البنك لكن يرفض كوبرا.

شخصية محمد إمام في مسلسل" كوبرا"

ويقدم محمد إمام في "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يخوض رحلة هروب طويلة خلال شخصية شاب يدعى علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا" الذي يخرج من السجن ويأمل في بداية حياة جديدة ولكنه يجد مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مُدن للإختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملًا في إثبات براءته.

مواعيد عرض مسلسل "كوبرا "والقنوات الناقلة له

يعرض مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام في تمام الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء على قناة Mbc مصر ومنصة shahid ويعاد الساعة 10 صباحًا، ويعرض على قناة Mbc مصر 2 الساعة 1.30 صباحًا ويعاد الساعة 5 مساء.

أبطال مسلسل "كوبرا "

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.