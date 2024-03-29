وفاء مكي تتراجع عن تصريحاتها بشأن رفضها التمثيل مع محمد رمضان.. ماذا قالت؟ (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - فصلت بدل الرقص على حسابي.. وفاء مكي تكشف كواليس دورها في "ضد الحكومة"

تراجعت الفنانة وفاء مكي، عن تصريحاتها بشأن رفضها التمثيل مع الفنان محمد رمضان في فيلم "ع الزيرو".

فيديو.. وفاء مكي تتراجع عن تصريحاتها بشأن رفضها التمثيل مع محمد رمضان: محصلش

وقالت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أول مرة أشوف التصريح ده ومعرفش إيه ع الزيرو ده ومفيش حاجة اتعرضت عليا وأول مرة أسمع اسم الفيلم ده".

وكشفت عن تفاصيل تجسيدها دور الراقصة في فيلم ضد الحكومة، بطولة الفنان الراحل أحمد زكي.

وتابعت: كنت خائفة من المشاركة في فيلم ضد الحكومة بعد نجاحي في فيلم الراية البيضاء ومسلسل ذئاب الجبل، وذهبت للأستاذ عاطف الطيب فقالي لي:" إنتي في أيدي أمينة".