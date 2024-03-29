وفاء مكي: ياسمين صبري لازم تشتغل على نفسها أكتر (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - فصلت بدل الرقص على حسابي.. وفاء مكي تكشف كواليس دورها في "ضد الحكومة"

كشفت الفنانة وفاء مكي، عن رأيها في أداء الفنانة ياسمين صبري، لافتا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من التدريب والعمل معقبة: "مفروض تشتغل على نفسها أكتر".

فيديو.. وفاء مكي: ياسمين صبري لازم تشتغل على نفسها أكتر

وتابعت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الفنانة ريهام حجاج تتعرض إلى حملات ممنهجة ومرتبة رغم أنها فنانة موهوبة أنا من عشاقها على المستوى الشخصي.

كما أضافت الفنانة وفاء مكي، ريهام حجاج تجسد دور كوميدي مركب في دارما رمضان الموسم الحالي 2024 وهو دور صعب جدا، وتقدما أداءَ جيدا، بينما الفنانة ياسمين صبري