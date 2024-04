آلن ريتشسون يشارك في بطولة فيلم جديد من انتاج نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش النجم آلن ريتشسون حاليا فترة انتعاشة فنية، بمشاركته في عدد من الاعمال الجديدة المنتظر التي تطرح في هوليوود قريبا، ووفق ديد لاين، أحدث ما تم الاعلان عنه من مشاريع يشارك بها ريتشسون، فيلم جديد من انتاج نتفليكس يطرح بعنوان War Machine.

ويستعد النجم أرنولد شوازنجر لعودة مميزة للسينما بعد غياب، ستكون من خلال مشاركته في بطولة فيلم يطرح في موسم اعياد الكريسماس المقبل، ووفق ديد لاين، الفلن سيشهد مشاركة الان ريتشسون في البطولة، وسيطرح بعنوان The Man With The Bag.

لم شمل غير متوقع

فاجأ النجم الكبير ارنولد شوارزنجر متابعيه على أنستجرام بنشره لصورة جديدة شهدت لم شمل مع النجم القدير داني ديفيتو، ونقلت ديلي ميل، الصورة التي اعادت للمتابعين للاذهان مشاركة الثنائي في بطولة واحدة من أشهر افلام الكوميديا على الإطلاق في فترة الثمانينات، وهو الفيلم الذي طرح بعنوان Twins، ذلك في الوقت الذي انتشرت به شائعات حول عودة الثنائي للمشاركة في مشروع سينمائي مشترك كجزء ثاني لهذا العمل.

وعلى صعيد لم الشمل في هوليوود، شهدت مراسم احتفالية توزيع جوائز Albie Awards السنوية، لم شمل بن النجمة آنا هاثوي والنجمة القديرة ميرل ستريب، نجمتي فيلم The Devil Wears Prada، ونقلت ديلي ميل، لقطات من اجتماع الثنائي المميز في الحدث الذي تنظمه مؤسسة Foundation For Justice للعام الثاني على التوالي، بحضور نجمة الفيلم ايملي بلنت.

عودة للغناء

و تستعيد النجمة آنا هاثوي، ذكرياتها مع الغناء من جديد، من خلال مشروع سينمائي مرتقب، ستقدم به أداء غنائي تشارك في بطولته ميكيلا كويل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، هذا الفيلم الجديد، سيطرح بعنوان Mother Mary، وستشارك به آنا هاثوي في أداء غنائي على غرار اعمال سابقة شاركت بها.