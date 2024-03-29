نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد: قلت لـ أمير مرتضى منصور أحمد مدبولي كويس والصفقات مبتتعملش كدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان هشام ماجد على اقاويل امير مرتضى منصور على صفقات الزمالك قائلًا: "امير مرتضى بيهزر واحمد مدبولي انا قلتله كويس، لكن الصفقات مبتتعملش كده، وفي الفترة دي جابوا لاعيبة كويسة، عبدالله السعيد لاعيب كويس وكان ناقص الزمالك، وبحب فتوح وزيزو ومثلوثي".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "نفسي اشوف عبد المنعم في الزمالك ومروان عطية وعلى معلول وإمام عاشور والشناوي، بشجع الزمالك وبحترم الأهلي، وبحب اتفرج على مدحت شلبي ورضا عبدالعال وميدو وشوبير وابراهيم فايق وعبد الجواد، بحب السينما والكورة لكن مبفهمش في السياسة، واكتر حاجة بحبها بناتي وعيلتي، وبعدهم شغلي".

هشام ماجد

عرض برنامج "أسرار"

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

أحداث مسلسل 'أشغال شقة"

ودور أحداث المسلسل حول المفارقات الكوميدية التي تنشأ بين زوجين ينجبان توأم حديثا، ونظرا لطبيعة عملهما يضطران الاستعانة بـ "شغالة" تساعدهم على العناية بتوأمهما، وتنظيف البيت، وهو ما يجعلهم عرضة لنماذج مختلفة من الشغالات.

أبطال مسلسل أشغال "شقة"

المسلسل تأليف شيرين دياب وخالد دياب، الذي يخوض من خلاله تجربة الإخراج التليفزيوني لأول مرة، وبطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، ومصطفى غريب، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم انتصار، وإنعام سالوسة، إنجي وجدان، رحمة أحمد، مي كساب، وإيمان السيد.