نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد حسام الدين لـ دوت الخليج الفني:' شخصيتي في " مسار إجباري" كانت صعبة.. وعصام عمر يستحق البطولات المطلقة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - *مسلسل بين السطور كان تجربة مفيدة

*عصام عمر يستحق البطولة المطلقة وفي الفن منذ سنوات طويلة

*الشركة المتحدة أعطت فرص للشباب

*سأقوم بمتابعة مسلسل “ أشغال شاقة”، “صلة رحم”، “ الحشاشين”

فنانة شابة لفتت الأنظار إليها بأدوار وأعمال مميزة والتي كان آخرها شخصية “ حنين” في مسلسل “ مسار إجباري” الذي عرض هذا الموسم وحقق نجاح كبيرة نظرا، لأنه بطولة شبابية.

حاور دوت الخليج الفني الفنانة جهاد حسام الدين لتكشف عن تفاصيل مشاركتها في العمل وكواليس تعاونها مع النجم الشاب عصام عمر والمخرجة نادين خان وإلي نص الحوار:-

كيف جاء ترشيحك لمسلسل " مسار إجباري" ؟

ترشيحي جاء عن طريق الكاستنج دايركتور مودي شاهين، كان يعرفني من قبل من مسلسل " ليه لا 2" عن طريق المخرجة مريم أبو عوف.



كيف كانت تحضيراتك لشخصية "حنين" وما التحديات التي واجهتك أثناء التصوير ؟

شخصية حنين شخصية صعبة والتصوير كله كان مليء بالتحديات، لا يوجد مشهد بعينه أقول عليه هو الأصعب لكن الشخصية ككل في تحضيراتها كانت مرهقة، لأنها مليئة بالسلبيات وفي ذات الوقت في علاقة عاطفية لكنها فضلت عملها على الأشخاص الذين حولها.

كيف كان التعاون مع عصام عمر وكيف ترينه كممثل صاعد خاض تجربة البطولات المطلقة في وقت قصير ؟



التعاون مع عصام عمر كان من أجمل التجارب، فسبق وقد تعاونت معه في فيلم " رامبو" وأعرفه من قبل بسنوات طويلة، وعصام لا أري أنه خاض تجربة البطولة المطلقة في وقت قصير عصام اجتهد للغاية وعمل بالمسرح وقام بأدوار صغيرة وفي هذة المهنة من سنوات، فكان من الطبيعي أن يجد فرص على قدر موهبته لأنه يستحق.

وما هي أهم التوجيهات التي حرصت على تقديمها لك نادين خان ؟



أستاذة نادين خان كانت تحاول تشجيعي طوال الوقت وكانت تنصحني بعدم القلق من الأدوار السلبية.

ما هي أحب المشاهد إليكِ في هذا العمل ؟



مشهد مواجهتي مع على وهو يخبرني أنني سأترك وظيفتي



"مسار اجباري" هو أول إنتاجات الشركة المتحدة.. كيف رأيت هذا الأمر ورأيك في الدعم الكبير المقدم للعمل ؟

الدعم واضح للغاية وملموس من حيث أماكن التصوير واهتمام مدير التصوير والشركة المتحدة بمعالم القاهرة، وتقديم مواهب جديدة مثلي ومثل شباب آخرين بالعمل حصلوا على مساحات كبيرة ببداياتهم.



ما الأعمال الفنية التي تنوي متابعتها هذا الموسم ؟

لم أستطيع متابعة أي عمل بسبب التصوير، لأنني سأنتهى من التصوير أواخر رمضان بسبب مسلسل " دون سابق إنذار" لكني متحمسة بعد رمضان لمشاهدة مسلسل " أشغال شقة"، " صلة رحم"، "الحشاشين".

شاركت في مسلسل "بين السطور".. كيف تقيمي هذة التجربة مع وائل فرج ؟

أول مرة أشارك في عمل مأخوذ من فورمات أجنبية، ولكن العمل كان مختلف وتامر فرج مخرج سلِس وجميل والعمل معه يعطي طاقة طارق إيجابية، بصفة عامة تجربة تعلمت منها وأفادتني كثيرا كممثلة.



ما هي مشاريعك الفترة المقبلة في التمثيل أو الغناء؟

مازلت أقوم بتصوير مسلسل “ دون سابق إنذار” وبعد رمضان سأقوم بالتحضير لمشاريع أخرى.