مسلسل "جودر" الحلقة 5.. نور تخطط لأخذ ياسر جلال خارج مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة الخامسة مسلسل جودر مقابلة جودر "ياسر جلال" حبيبته شروق ويبلغها أنه بعد أخذ أشقائه الأموال من أجل أن يتنازلوا عن الدكان له، سوف يسافر لمدة شهرين للتجارة من أجل أن يحصل على المزيد من الأموال وعندما يعود سوف يقوم بعمل حفل زفاف كبير لها.

وتجتمع شواهي مع أشقائها وترفض فكرة حرق دكان جودر والبضاعة وقالت: "جودر تاجر أمين كل التجار هتقف جنبه لازم نقفل كل المنافذ ونبعده عن القوة الخفية ونسحب جودر بعيد عن حارة سعد السعود وبعيد عن مصر تمامًا".

وأعطى شومان العنتيل "أحمد كشك"، أموالًا كثيرة لسعدون ملاح مركب جودر من أجل رقبة جودر ويقتله ولا يعود به.

ويدخل مسرور السياف على جودر في الديوان وتحضر له فتاة مشروب ويخبر جودر مسرور بالخطة التي اقترحتها عليه شهرزاد وبشكل مفاجئ يسقط شهريار على الأرض مغشي عليه.

قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.