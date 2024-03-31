انت الأن تتابع خبر عود فرنساوي .. اتفرج مي عمر تثير الجدل بالفستان الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت النجمة المصرية مي عمر صوراً جديدة لها على حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة بفستان بنفسجي طويل.

تميز الفستان بخامة ذهبية لامعة في منطقة الصدر، مرصع بعدد من الأحجار الملونة، من تصميم شهد الشرود من العلامة التجارية ريشة.

واكملت مي عمر إطلالتها بمصوغات ذهبية، أقراط كبيرة وأساور، مما أضاف لمسة من الفخامة إلى إطلالتها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمال مي عمر وإطلالتها المميزة.

وعلق البعض على أن إطلالتها تشبه إطلالات الممثلات الهنديات، بينما أشار آخرون إلى أن الفستان يشبه فستان أحد الأفلام الهندية.

يُذكر أن مي عمر تشارك حالياً في بطولة مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي يُعرض في شهر رمضان المبارك.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً كل من أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن إخراج محمد سامي.

وكانت مي عمر قد صرحت مؤخراً أنها لم تكن متحمسة لتقديم دورها في مسلسل “علاقة مشروعة” وأنها ترددت في تقديمه.

وقالت مي عمر أن السبب في ترددها هو أنها لم تكن ترغب في تقديم دور “العشيقة” وأنها كانت قلقة من ردود فعل الجمهور.

ولكن بعد قراءة السيناريو، أعجبت مي عمر بالدور ووافقت على تقديمه.

وحقق مسلسل “علاقة مشروعة” نجاحاً كبيراً عند عرضه في شهر رمضان الماضي.