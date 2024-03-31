انت الأن تتابع خبر مرض محمد هنيدي .. الطبيب المعالج يصدم متابعيه بهذا النبأ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل الفنان المصري محمد هنيدي المستشفى مؤخرًا للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية، خاصة أنه كان يعاني سابقًا من مشاكل في القلب.

الدكتور علاء ياسر، استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، والطبيب المعالج لهنيدي، كشف عن تفاصيل حالته الصحية عبر حسابه على فيسبوك.

مرض محمد هنيدي