انت الأن تتابع خبر مرض محمد هنيدي .. الطبيب المعالج يصدم متابعيه بهذا النبأ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - دخل الفنان المصري محمد هنيدي المستشفى مؤخرًا للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية، خاصة أنه كان يعاني سابقًا من مشاكل في القلب.
- الدكتور علاء ياسر، استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، والطبيب المعالج لهنيدي، كشف عن تفاصيل حالته الصحية عبر حسابه على فيسبوك.
مرض محمد هنيدي
- كتب ياسر: “في ليلة من ليالي رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين.”
- أضاف ياسر، الذي سبق وأجرى لهنيدي عملية جراحية وتركيب دعامات في القلب قبل سنوات: “اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة.”
- وطالب ياسر الجمهور بالدعاء لهنيدي بالشفاء العاجل، قائلاً: “ربنا يجعله سبب لسعادة الناس في الخير.”