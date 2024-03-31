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مرض محمد هنيدي .. الطبيب المعالج يصدم متابعيه بهذا النبأ

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رياض - احمد صلاح - دخل الفنان المصري محمد هنيدي المستشفى مؤخرًا للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية، خاصة أنه كان يعاني سابقًا من مشاكل في القلب.

  • الدكتور علاء ياسر، استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، والطبيب المعالج لهنيدي، كشف عن تفاصيل حالته الصحية عبر حسابه على فيسبوك.

مرض محمد هنيدي

  • كتب ياسر: “في ليلة من ليالي رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين.”
  • أضاف ياسر، الذي سبق وأجرى لهنيدي عملية جراحية وتركيب دعامات في القلب قبل سنوات: “اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة.”
  • وطالب ياسر الجمهور بالدعاء لهنيدي بالشفاء العاجل، قائلاً: “ربنا يجعله سبب لسعادة الناس في الخير.”
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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