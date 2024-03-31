انت الأن تتابع خبر أميرة تطل من قصرها .. اتفرج درة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ظهرت فيها بإطلالة رمضانية مميزة خطفت بها أنظار متابعيها.

ارتدت درة قفطانًا طويلًا ذا أكمام طويلة باللون الروز الفاتح تميز بتطريزات راقية وحزام حول الخصر كشف عن قوامها الرشيق. وزّنت إطلالتها بمجموعة من الأكسسوارات والمجوهرات الفاخرة التي زادت من جاذبيتها.

واعتمدت درة على تسريحة شعر مموجة وخصلات بني منسدلة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

وتفاعل متابعو درة مع إطلالتها بشكل كبير، حيث انهالت عليها التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بأناقتها وجمالها