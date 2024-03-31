انت الأن تتابع خبر ثمن شقة في التجمع .. سعر ساعة محمد حماقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار النجم المصري محمد حماقي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره كضيف في برنامج Big Time الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC ومنصة “شاهد”.

وتميز حماقي بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدى قميصًا أبيض وسترة سوداء، ونسقها مع ساعة أنيقة من دار Audemars Piguet، من طراز Royal Oak Offshore.

وتتكون الساعة من جسد مصنوع من السيراميك الأسود، وإطار مثبت من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط وحامي الأزرار، ومينا من اللون الرمادي.

سعر ساعة محمد حماقي