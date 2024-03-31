انت الأن تتابع خبر ثمن شقة في التجمع .. سعر ساعة محمد حماقي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أثار النجم المصري محمد حماقي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره كضيف في برنامج Big Time الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC ومنصة “شاهد”.
- وتميز حماقي بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدى قميصًا أبيض وسترة سوداء، ونسقها مع ساعة أنيقة من دار Audemars Piguet، من طراز Royal Oak Offshore.
- وتتكون الساعة من جسد مصنوع من السيراميك الأسود، وإطار مثبت من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط وحامي الأزرار، ومينا من اللون الرمادي.
سعر ساعة محمد حماقي
- ولفتت الساعة الأنظار بسبب سعرها الباهظ، حيث يصل إلى 54 ألف دولار، أي ما يعادل 2 مليون ونصف المليون جنيه مصري.
- وفي سياق آخر، اعترف حماقي خلال الحلقة أنه لا يحب النقد، وذلك لأنه يرى أنّه “يتحول أحيانًا إلى هجوم شخصي”.
- وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع إطلالة حماقي وساعته الفاخرة، حيث عبّر بعضهم عن إعجابهم بأناقته، بينما تساءل آخرون عن مصدر ثروته.