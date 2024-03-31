ليدي جاجا تبدأ التحضير لأحدث ألبوماتها الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت النجمة العالمية ليدي جاجا بنشر لقطات جديدة لها من داخل الاستوديو، تعلن من خلالها عودتها للغناء والتحضير لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية قريبًا.

ووفق ديلي ميل، الصورة التي نشرتها جاجا ظهرت خلالها جالسة على آلة البيانو، أثناء عملها على إخراج أفكار متنوعة لألبومها الموسيقي القادم.

يأتي ذلك بعد عدم مشاركة النجمة ليدي جاجا بفقرة غنائية ضمن فعاليات حفل جوائز الأوسكار، رغم ترشحها لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية قامت بأدائها لفيلم "توب جن" للنجم توم كروز.

ووفق صحيفة ديلي ميل، عدم تقديم ليدي جاجا لفقرة غنائية ضمن فعاليات حفل الجوائز هذا العام، يعود لانشغالها حاليًا في تصوير مشاهد فيلم جوكر 2، مع النجم واكين فينيكس.

حفل مثير للجدل قبل إنطلاقه

وحتى الآن يستمر حفل جوائز الاوسكار المرتقب في إثارة الجدل، حول ما قد يشهده من أحداث، ستتمحور في الغالب على حادثة الصفع الشهيرة التي حدثت بالدورة السابقة.

من ضمن ما تم الكشف عنه ويخص الحفل، تعيين لجنة تنظيم الأوسكار للجنة إدارة أزمات، تتجنب من خلالها تكرار ما قد حدث من تجاوز العام الماضي.

تصوير "جوكر 2"

وكان قد ظهر النجم واكين فينيكس في اللقطات الأولى من موقع تصوير مشاهد الجزء الثاني المنتظر من فيلم جوكر، وكان بصحبته في موقع تصوير الفيلم، البديل المساعد له في المشاهد الخطرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي يجرى تصويره حاليًا، على أن يطرح بعنوان Folie a Deux.