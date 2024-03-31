إنجي علاء تكشف كواليس مسلسل "الراكون" وتُؤكد:" أخذ وقته في التحضير"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت المؤلفة إنجي علاء عن كواليس التحضير لمسلسل "الراكون" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه في رمضان 2025، وهو أول عمل يجمع بينهما بعد إعلان الطلاق، ومؤكدة أن العلاقة مستمرة بينهما في العمل.

إنجي علاء تكشف كواليس مسلسل “الراكون”

وقالت إنجى علاء فى لقاء ببرنامج "عرب وود":"عملت مجهودًا كبيرًا في المسلسل بقالي سنتين كان بيتكتب أخذ وقته أوي في الكتابة والتحضير، وبيحضر معايا المخرج ماندو العدل وسعيدة بالشغل معاه".

وأكدت إنجي علاء على أن يوسف الشريف بذل مجهودًا كبيرًا في مسلسل “الراكون”، مُعلقة: "يوسف الشريف عامل فيه مجهود كبير ووصلنا إنه إن شاء الله رمضان اللي جاي".

ولفتت إنجي علاء أن علاقتها بيوسف الشريف بعد الانفصال جيدة وليس هناك أي مشاكل بينهما، مُعلقة:" إحنا اشتغلنا أكتر من 12 عمل مع بعض في عشرة شغل كبيرة وطويلة جدًا ملهاش أي علاقة بالحاجات الشخصية إحنا متعودين على الشغل مع بعض جدًا دا شيء طبيعي مفيش أي مشاكل والعلاقة الشخصية بيننا كويسة جدًا".

انفصال إنجي علاء ويوسف الشريف

وقد أعلنت المؤلفة إنجي علاء انفصالها بشكل رسمي عن زوجها يوسف الشريف بعد زواج دام لمدة 14 عامًا، ونشرت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس.

وقالت انجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".