"الجاحدة والزوج المقهور".. رامز جلال يسخر من حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح في "رامز جاب من الآخر"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح ضيوف الحلقة 24 من برنامج رامز جاب من الآخر، والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

وبدأ رامز جلال بتقديم ضيوفه قائلا: “معانا فنان مش هنتكلم على فنه هنتكلم على القهر اللي عايش فيه بادئ حياته على المسرح هو وشوية عيال،ومراته اللي كانت زميلته فتحتله من البعيد شباكها لقا نفسه داخل على مهر على وحتتين سيغة، اتفاجئ بشيكات و عربيات كله هات هات اتحول من فنان لواحد بيلم فلوس، معانا ومعاكو الجاحدة والزوج المقهورة القادرة والمغلوب على أمره حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.