نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس الدغيدي: "حجيت مرتين وعملت 30 عمرة.. والاحساس كان في المرة الأولى بس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علقت المخرجة إيناس الدغيدي على علاقتها مع الله تعالى وتصريحاتها الدينية المثيرة للجدل قائلة: "عندي أفكار معينة عن ربنا، قلت قبل كده العلاقة بيني وبين ربنا اللي بتاخدها الناس باستهزاء، الناس واخدة جرأتي اني متكلمش عن ربنا عشان الحتة الدينية، وعلاقتي قوية جدًا بربنا، وكل يوم بشكر ربنا رغم اني مش متدينة وعندي جملة خدتها من علم الطاقة، انا بدرس طاقة اونلاين والجملة هي، اللهم اني احبك فاحببني فيك أكثر ياالله، الجملة دي ممكن اعيط فيها، بقولها طول مانا سايقة لوحدي لاني بحب اسوق، بحس اني في علاقة بيني وبين ربنا، عشان كل اللي بيتقال عليا".

إيناس الدغيدي تتحدث عن الشيوخ

وقالت إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مبسمعش شيوخ، ولو سمعت مبديلوش أي اهتمام، ووالدي طول حياتنا كان بيكلمنا في الدين، وكان رجل متفتح ومن طفولتي بتعلم دين، حجيت مرتين وبتاع 30 عمرة، اول مرة رحت حسيت بحاجة غريبة لكن بعد كده بتبقى طقوس اكتر من احساس، ومدعيتش عشان كنت بعيط، وطلبت الشهره والفلوس والمجد.

واضافت وعمري ماندمت على اي حاجة صرحت بيها ومش ندمانة على أي فعل، بما فيهم الأفعال اللي مش كويسة في نظر الناس، الخطأ والصواب بنتعلمه، ومش ندمانة على تصريح الحجاب، ووالدتي ماتت 80 سنه ومش محجبة ومش معناه إنه ا مش كويسة، والدين متدين جدًا وكنا نلبس ميني جيب، وانا في الحج رحت بشعري واول مانزلت هناك اتحجبت ومكنتش طايقة، مبهتمش اشوف فرض ولا لاء المهم انا عايزة ولا لاء، وعملت الخط بتاع الحجاب ده في فيلم امرأة واحدة لا تكفي".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.