يحيى يلجأ للسلطان بركياروق بعد هروبه من مهمة من اغتيال الخليفة العباسي.. أبرز أحداث الحلقة 25 من "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة بـ علم السلطان السلوجقي أن دنيا زاد زوجة حسن الصباح في منزل عمر الخيام ويدافع عنها.

ويطلب حسن الصباح من برزك أميد أن يخرج من قلعة ألموت ويرى الناس بسبب أنه يشعر بضيق، ويقابل يحيى نجل مؤذن أصفهان حبيبته نورهان.

ويهروب يحيى ابن مؤذن أصفهان من مهمة اغتيال الخليفة العباسي التي أمره بتنفيذها حسن الصباح وتغير يحيى وجهته إلى أصفهان بدلًا من بغداد للهروب من خطة حسن الصباح باغتيال الخليفة العباسي بعد أن هدده بقتل حبيبته نورهان في حالة عدم تنفيذ الأوامر.

ولجأ يحيى إلى السلطان السلجوقي بركياروق بعد هروبه وطلب منه أن يخرج على رأس جيش لقتل حسن الصباح ولكن شكك السلطان في نية يحيى وأنها قد تكون خدعة من حسن الصباح، ورغم تأكيد يحيى أن والده مؤذن مسجد أصفهان ومسيرته داخل الجيش السلجوقي ومساعدة فرسان وجنود الجيش عند اقتحامه قلعة ابن الحافظ خير دليل على سلامة نيته إلا أن السلطان بركياروق لم يصدقه وأمر بحبسه.

ويذهب حسن الصباح لبيت الراعي ويقابل ابنته بدر البدور ويعجب بها، ويطلب من والدها أن يتزوجها، وذلك بعد وفاة زوجته دنيا زاد في نظره.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.